Gaming: le ultime uscite per il bimestre febbraio-marzo 2021

Tra le numerose uscite sul campo del gaming, il mese di febbraio ha dato un forte impulso in termini di novità già disponibili per il grande pubblico. Tra i giochi che potrebbero ottenere molto successo Control, Century Age of Ashes, senza dimenticare alcune uscite di vecchi format come Super Mario 3D World, Ghost n Goblins Ressurrection e Valheim, solo per citare i titoli maggiori. Come possiamo vedere la categoria di gioco survival si arricchisce di volta in volta, di nuovi titoli. Ed è proprio il caso di questo Valheim gioco per PC, che potrebbe presto essere disponibile anche in versione console per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, visto il clamore mediatico che ha scatenato tra gli addetti ai lavori, appassionati, blogger e utenti attivi. In pochi giorni questo survival infatti ha venduto oltre due milioni di copie, dato che lo rende uno dei potenziali best seller di questa intensa stagione, sotto il profilo del gaming.

Ed è un bene che si stia parlando di tanti giochi, visto che nelle passate settimane il focus sembrava tutto dedicato all’ultima uscita di CD Project RED, vale a dire il classico istantaneo di Cyberpunk 2077. Ogni generazione e ogni epoca ha il suo gioco di riferimento e il trend sembra ormai quello legato appunto alla categoria già blasonata degli action-adventure. Tutto questo quando manca ormai poco a una delle prossime uscite più attese, cioè Terminator Resistance. Stiamo parlando in questo caso di uno sparatutto di categoria first-person shooter, con una ambientazione post apocalittica, nell’anno 2028, nella città di Los Angeles. Ovviamente questo titolo si ricollega con la saga cinematografica realizzata da James Cameron, che si avvia a diventare una delle più longeve di tutti i tempi, visto che è già entrata nella sua quarta decade. Il titolo sarà disponibile sin dalla sua uscita sulle principali piattaforme e console, versione PC inclusa, e potrebbe dare battaglia a quelli che sono stati finora i titoli più quotati di questo avvio 2021.

Un anno dove l’importanza e il rilievo della tecnologia digitale viene ribadita ancora una volta, visti anche i dati che riguardano la videoludica, gli audiovisivi, i servizi di streaming video, on demand e tutto quello che ruota attorno ai circuiti del gaming, degli eSports, del gambling online. Come abbiamo già potuto sviscerare durante la seconda parte del 2020 il tempo che gli utenti attivi dedicano allo svago e al divertimento è sempre più in crescita. Si differenziano i settori e i campi di interesse, dove assumono sempre più un ruolo centrale i dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Per il settore dei casino online, ad esempio, oltre il 70% degli utenti oggi esegue accesso direttamente tramite device di tipo mobile. Un trend che è ormai una costante e una conferma a partire già dal 2015-2016 e che di anno in anno ha incrementato la sua importanza. Oggi infatti sono in molti a credere e a puntare su questo tipo di tecnologia. L’aumento degli utenti che dedicano una parte del loro tempo libero sugli audiovisivi ne è una prova evidente che per il mercato del gioco costituisce una buona opportunità da seguire.

Il gambling online registra un incremento di pubblico grazie alle attrattive più popolari e apprezzate come il baccarat, il blackjack, la roulette europea e le slot. Il gioco online è argomento piuttosto controverso, dato che può spesso causare disturbi i quali conducono a dei pericoli e delle problematiche in quanto potenzialmente un giocatore verso una vera e propria dipendenza patologica. Bisogna quindi specificare che è preferibile giocare nei limiti delle possibilità economiche di cui si dispone, facendolo con moderazione e in modo adulto e responsabile. La prerogativa dei siti di gioco inoltre è quella di garantire un'esperienza sicura all'utente, visto che le sale da gioco online legali, dispongono dei permessi necessari per operare in questo ambito.

