Assassin’s Creed Valhalla: l’aggiornamento introduce la nuova modalità Razzie Fluviali

Aggiornamento della Stagione Di Yule

Ubisoft ha annunciatoun nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Valhalla che darà contenuti gratuiti a tutti i giocatori: una nuova modalità,aggiornamenti per gli Jomsviking, nuove abilità e ricompense e due costruzionisbloccabili nell’Insediamento: il Molo per le Razzie Fluviali e la JomsvikingHall.

Le Razzie Fluviali sonoun’aggiunta permanente al gioco e una nuova modalità rigiocabile in grado diarricchire l’esperienza di saccheggio di Assassin’s Creed Valhalla. La modalitàcomprende:

Razzie più impegnative , con mappe e ricompense uniche nellequali il giocatore può spaziare senza interferire con la progressione del giocoprincipale né con le alleanze in Inghilterra. Al contrario della modalità di raidoriginale, il gruppo di assalto può essere perso temporaneamente se ilgiocatore non lo rianima durante il raid.

Un equipaggio di Jomsviking : Recluta un’orda di Jomsviking(composta da altri giocatori online) condotti dal tuo Luogotenente Jomsviking.

Una nuova nave lunga: Una nuova nave lunga completamentepersonalizzabile in esclusiva per la modalità di gioco, la cui stiva può esseremigliorata per permettere il trasporto di più materiale ottenuto dalle RazzieFluviali.

La nuova JomsvikingHall ha tre livelli di upgrade nella Season 1:maggiore è il livello della Hall, maggiore sarà il rank degli Jomsviking che ilgiocatore potrà ingaggiare. Anche gli Jomsviking orahanno una classifica e quelli che sono più in alto avranno maggiori possibilitàdi sopravvivenza nelle Razzie Fluviali.

Dopo che il giocatore avrà completato uno dei primi archi narrativi inInghilterra, che sia il Grantebridgescire o il Ledecestrescire, costruitol’accampamento e reclutati i Luogotenenti Jomsviking, incontrerà Vagn, un nuovoPNG a capo del suo gruppo di incursori Jomsviking, che lo introdurrà allamodalità Razzie Fluviali. La modalità introduce tre nuove mappe di fiumiambientate lungo la linea costiera inglese, ricca di località da assaltare etesori da depredare.

L’aggiornamento portaanche nuove abilità e ricompense:

· L’Armatura di San Giorgio e la Grande Spada

· 3 nuove Abilità nascoste nei monasteri

· 2 nuove costruzioni per l’accampamento

· Un nuovo set per la nave lunga e oggetti cosmetici

L’aggiornamento dellamodalità Razzie Fluviali, parte della Season 1, è l’ultima aggiunta perl’esperienza post-lancio di Assassin’s Creed Valhalla, con svariati contenutigratuiti che verranno rilasciati durante il 2021 per tutti i giocatori cheamano il suo sistema di gioco e l’evoluzione del suo mondo.

Ostara, la Season 2, inizieràa marzo 2021 con un primo aggiornamento che porterà un festivalnell’accampamento, una nuova modalità incentrata sull’esperienza dicombattimento di Valhalla, nuove attrezzature e oggetti cosmetici. Maggioriinformazioni su L’Ira dei Druidi, la prima espansione di Assassin’s CreedValhalla in uscita nella primavera del 2021, arriveranno in seguito.

Con lo sviluppo guidatodal team di Ubisoft Montreal, in Assassin’s Creed Valhalla i giocatorivestiranno i panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo, costretto adabbandonare la Norvegia a causa di guerre infinite e scarse risorse nel IXsecolo d.C.

I giocatori potranno rivivere le battaglie brutali dei guerrierivichinghi grazie a un sistema di combattimento rinnovato con la possibilità diimpugnare due armi, oltre a provare le nuove caratteristiche del gioco, tra cuile razzie, gli assedi, l’insediamento e un rinnovato sistema di progressi epotenziamento dell’equipaggiamento. Alleanze politiche, battaglie e dialoghi ascelta multipla potranno influenzare lo scenario di Assassin’s Creed Valhalla,perciò sarà importante scegliere con molta attenzione per proteggere la nuovacasa del proprio clan e il suo stesso futuro.

Vedi anche : assassin’screedvalhallal’aggiornamentointroducenuovamodalità