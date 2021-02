VALORANT: in arrivo la nuova modalità Corsa alle armi

Corsa alle armi

Riot Games annuncia oggi Corsa alle armi, una nuova modalità per VALORANT. Si tratta di una modalità veloce e frenetica, perfetta per provare nuove e potenti armi in compagnia, in arrivo domani, 17 febbraio. Tutti i dettagli nella scheda informativa di seguito e in allegato. Sono disponibili anche una serie di quote del team di sviluppo.

Caratteristiche principali

Informazioni generali, le Q&A vanno più nel dettaglio del prodotto.

Di che tipo di modalità si tratta

1)

Corsa allearmi è una modalità veloce e frenetica creata per divertirsi in compagnia e perfetta per incoraggiare i giocatori a fare pratica con nuove armi. In questa modalità, all'inizio della partita ai giocatori vengono fornite armi potenti. Tuttavia, man mano che questi ottengono uccisioni, le loro armi vengono periodicamente sostituite da altre più impegnative da usare e meno letali. In questa versione del classico Gun Game reinterpretato per VALORANT, i giocatori affrontano questa prova in squadra utilizzando una serie di armi e abilità iconiche della modalità principale.

Caratteristiche principali:

Gameplay5 vs 5

Armi e abilità semi casuali

Una partita dura in media 8 minuti

2) Informazioni generali sul funzionamento delle meccaniche della nuova modalità

Simile a un deathmatch a squadre con rigenerazioni

All'inizio della partita, viene generato casualmente un set di 12 armi/abilità che entrambe le squadre devono utilizzare fino in fondo per vincere, secondo un ordine che va grossomodo da "più letale" a "meno letale"

Ogni squadra deve ottenere X uccisioni/punti in ciascuno dei 12 livelli prima di poter passare al successivo

Una volta raggiunto il livello successivo, il giocatore che ha ottenuto l'ultima uccisione (e ha fatto avanzare la squadra) passa automaticamente all'arma/abilità successiva della dotazione

I membri della squadra che hanno già ottenuto un'uccisione in un determinato livello quando viene completato hanno 5 secondi di tempo per premere B (o il loro comando dell'armeria) per ottenere l'arma successiva prima di equipaggiarla in automatico

I membri della squadra che non hanno ottenuto un'uccisione con quell'arma rimarranno al livello precedente finché non ci riescono, dopodiché passeranno automaticamente al livello successivo

A seconda del divario di abilità, è possibile che i giocatori "peggiori" rimangano indietro di più di un livello. Quando ottengono un'uccisione, passano sempre al livello seguente, non a quello a cui si trovala squadra (non saltano nessuna arma)

Eccezione: solo nell'ultimo livello, l'intera squadra ottiene l'ultima arma/abilità non appena il livello viene raggiunto

Se dopo 10 minuti non ha vinto nessuna squadra, quella più avanti vince e la partita termina

C'è un riscaldamento di 15-90 secondi in cui ai giocatori vengono fornite all'ingresso armi casuali dalla dotazione, funziona come un semplice deathmatch a squadre finché tutti i giocatori non si sono connessi

3) Qualè l'obiettivo della modalità?

Offrire maggiore varietà di gameplay ai giocatori assidui di VALORANT

Partite veloci e divertenti

Possibilità di fare pratica con armi e abilità

Divertimento senza stress con gli amici

4) Qualè la sua disponibilità (Quando sarà attiva? È collegata a un evento? Ci sono ricompense o precisazioni da fare?)

Sarà disponibile con la patch 2.03, il 17 febbraio

Questa modalità seguirà una formula simile a quella di Assalto Spike:

La manterremo attiva indefinitamente

Non è collegata ad alcun evento

Ricompense:

Nessun accessorio arma o simili come abbiamo fatto con Battaglia a palle di neve

Probabilmente AUMENTEREMO la quantità di PE che i giocatori ottengono giocando a questa modalità, in confronto ad Assalto Spike (forse Assalto Spike ne dava troppo pochi e i giocatori potrebbero non essersi sentiti invogliati a partecipare)

Probabilmente il progresso delle missioni sarà disattivato per questa modalità (e per le prossime)

Se ne sta occupando ancora il team dei progressi, vi daremo conferma quanto prima

