Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.

Fiorello a Sanremo anche senza Amadeus



Fiorello sarà insieme ad Amadeus sul palco dell'Ariston, con o senza pubblico e con o senza Amadeus. Come quest'ultimo ha dichiarato, nel caso non dovesse presentare la gara canora, al posto suo ci sarebbe Fiorello. Tutto nasce dopo le perplessità espresse da Amadeus dopo le restrizioni Covid che non ammettono pubblico in sala. A tal proposito Fiorello ha detto che lui ha già condotto una trasmissione senza pubblico il programma " Stasera pago io" e ironicamente dice "Che parlava con le sedie e ai faretti" e a proposito di Sanremo dice: "Noi siamo felici lo stesso, sperimentiamo. Anzi ringrazio Amadeus per avermi proposto questa cosa".



Amadeus d'altro canto ha più volte ribadito che senza Fiorello il Festival di Sanremo non si sarebbe potuto fare definendolo "Insostituibile". Continuando ha aggiunto: "Ho già detto a Rosario, facendo i dovuti scongiuri, che se dovessi ammalarmi di Covid subito prima del Festival, Sanremo lo condurrà lui da solo."

Sanremo 2021 le canzoni in gara

Aiello – Ora (di A. Aiello)

Annalisa – Dieci (di A. Scarrone , D. Simonetta, P. Antonacci, J. Matteo e L. D’Amico)

Arisa – Potevi fare di più (di L. D’Alessio)

Bugo – E invece sì (di Bugo, S. Bertolotti e A. Bonomo)

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima (di Colapesce e Dimartino)

Coma_Cose – Fiamme negli occhi (di F. Zanardelli, F. Mesiano, F. Dalè e C. Frigerio)

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti (di E. Meta e R. Cardelli)

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera (di Pacifico e M. Mariani)

Fasma – Parlami (di Fasma)

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome (di Mahmood, D. Simonetta, J. Matteo, L. D’Amico, A. Raina, Fedez e F. Michielin)

Francesco Renga – Quando trovo te (di R. Casalino, F. Renga e D. Faini)

Fulminacci – Santa Marinella (di Fulminacci)

Gaia – Cuore amaro (di G. Gozzi, J. Ettorre, D. Dezi e G. Spedicato)

Ghemon – Momento perfetto (di Ghemon, S. Privitera, G. Seccia e D. Raciti)

Gio Evan – Arnica (di G. Giancaspro e F. Catitti)

Irama – La genesi del tuo colore (di Irama, G. Nenna e Dardust)

La Rappresentante di Lista – Amare (di V. Lucchesi , D. Mangiaracina, Dardust e R. Cammarata)

Lo Stato Sociale – Combat Pop (di L. Guenzi, F. Draicchio, E. Roberto, M. Romagnoli, A. Cazzola, J. Ettorre e A. Guidetti)

Madame – Voce (di Madame, Dardust e E. Botta)

Malika Ayane – Ti piaci così (di M. Ayane. Pacifico, A. Flora e R. Rampino)

Maneskin – Zitti e buoni (di D. David, E. Torchio, T. Raggi e V. De Angelis)

Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band – Il farmacista (di M. Gazzè, F. Gazzè e F. De Benedittis)

Noemi – Glicine (di Tattroli, G. Lubrano, F. Fugazza e D. Faini)

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato (di C. Esposito, F. Boccia e M. Rettani)

Random – Torno a te (di Random e S. Balice)

Willie Peyote – Mai dire mai (di G. Bruno, D. Bestonzo, C. Cavalieri D’Oro e G. Petrelli)



Vedi anche : sanremo2021fiorelloanchesenzaamadeuscanzoni