Rosanna Fratello Chi è Cosa fa Oggi Età Marito Figli Nipote

Ospite della puntata odierno di "Oggi è un altro giorno" Rosanna Fratello è una cantante conosciuta soprattutto per la canzone, cantata ancora oggi: “Sono una donna, non sono una santa”. Andiamo a scoprire qualcosa in più su du lei.



Nata a San Severo (FG) il 26 marzo del 1951 ha 69 anni ed è Ariete. Si è sposata nel 1975 con Pino Cappellano ed ha avuto una sola figlia di nome Guendalina. Nel 2010 è diventata nonna e, anche se ogni tanto la vediamo in alcuni programmi, da anni la sua attività principale è occuparsi della famiglia e del nipotino Eduardo avuto nel 2010.

Come spiega lei stesso: “Sono stata accanto a mia figlia Guendalina dall’inizio della sua gravidanza. Ho vissuto con lei l’emozione del formarsi di questa creatura. Sono una nonna ansiosa e premurosa. A mia figlia ho insegnato a cambiare i pannolini. Sono stata io per prima a fare il bagnetto al mio nipotino. D’altro canto sono sempre stata una donna legata alle tradizioni”.

Ogni tanto ritorna però sulla scena musicale, come 2 anni fa, quando ha pubblicato il suo ultimo singolo: “Non si pesa in grammi l’anima”. Seppur alla soglia dei 70 anni, Rosanna Fratello è una donna ancora bellissima, elegante e raffinata con cui fece perdere la testa a moltissimi uomini.

