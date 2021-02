Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Ha carenza di globuli rossi, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Per anemia si intende una quantità insufficiente di globuli rossi sani nel sangue e la condizione può essere diagnosticata quando il livello di emoglobina nel sangue è minore del normale (l'emoglobina è la proteina ricca di ferro che si trova nei globuli rossi ed è incaricata di trasportare l'ossigeno dai polmoni al resto dell'organismo).