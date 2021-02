Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Uccello cinerino, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzioni per la definizione *Un uccello cinerino* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere A, AI.L' airone cenerino (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia Ardeidae. Originario delle regioni temperate del Vecchio Mondo, oltre che dell' Africa, è la specie di airone che si spinge più a nord, tanto che in estate è facile incontrarlo lungo le coste norvegesi, ben oltre il circolo polare artico.Soluzione per UN UCCELLO... CINERINO in Cruciverba e Parole Crociate. Trova le ? migliori risposte per finire qualsiasi tipo di gioco enigmistico