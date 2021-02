Chi è Tommaso Zorzi il concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP?

Sappiamo cheè nato il 2 aprile 1995 a Milano, ha 25 anni, misura 190 cm, pesa 75 kg ed è del segno zodiacale dell'Ariete, influencer / blogger di professione, attualmente non è fidanzato, no ha figli e ha diversi tatuaggi, il suo profilo Instagram èdove ha oltre 800.000 follower.

Suo padre Lorenzo è l'amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione, mentre sua madre, Armanda Frassinetti, è una dietista. A 18 anni Tommaso Zorzi si è trasferito in Scozia e poi a Londra dove ha seguito un corso di economia e gestione aziendale.

Tommaso Zorzi in un'intervista ha detto che durante questo periodo ha scoperto di essere gay e lo ha comunicato a sua madre via email. Di sé, dice di avere un carattere impulsivo che gli ha permesso di potersi legare, anche grazie al suo lavoro, a tanti amici tra cui personaggi famosi come Aurora Ramazzotti, ma anche di avere tanti scontri via social con altri proprio per il suono impulsivo.

Poco o nulla si sa della sua vita sentimentale, al momento Tommaso Zorzi non sembra fidanzato. In passato è stato legato a Marco Ferrero fino al 2018 quando si sono lasciati. In seguito, pur comparendo in alcuni scatti con Armando Condemi, designer milanese, sembra che non ci fosse niente di sentimentale tra i due.

Tommaso Zorzi è arrivayo al grande pubblico grazie al programma di MTV Riccanza e per essere stata inviato per il Festival di Sanremo. Successivamente, nel 2018, ha partecipato al programma Dance Dance Dance, e nel 2020 Tommaso Zorzi ha anche pubblicato il suo libro, "Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri".

