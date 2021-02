Principe William e Kate __ - Cruciverba

Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Principe William e Kate __, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzioni per la definizione *Principe William e Kate __* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere M, MI.«Kate Middleton ha salvato William d’Inghilterra e ha fatto di tutto per renderlo felice». Parola della biografa reale Angela Levin, che ha analizzato la vita dell’erede al trono ...Kate Middleton vuole il quarto figlio e ha (finalmente) convinto il principe William (irmv) Come si sa da ciò che riportano gli amici, il principe William…