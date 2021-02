Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Un legno duro e pregiato, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Un legno duro e pregiato. Soluzioni - quattro lettere: OLMO (ól-mo) Curiosità: Il legno di quest’albero è davvero di ottima qualità e si presta a molteplici utilizzi. Per la sua resistenza all’acqua, è uno dei materiali preferiti nelle costruzioni navali.Il legno d’ebano è il più duro tra i legni pregiati ed è adatto alla realizzazione di mobili di lusso, piccole sculture, manici di coltelli, strumenti musicali e in generale oggetti ornamentali. Questo perché la sua grande densità lo rende perfetto per i lavori d’intaglio .Soluzioni per la definizione *Un pregiato legno nero e duro* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere E, EB.