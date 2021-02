Una famiglia fuori dal mondo : È morto Billy Brown, Chi era il patriarca pioniere

, un viaggio alla scoperta dei Brown: Billy, sua moglie e i loro 7 figli, ci mostrano come si sopravvive fuori dal mondo.

Billy Brown, patriarca del reality televisivo americano di lunga data "Una famiglia fuori dal mondo", è morto all'età di 68 anni. Son Bear, attraverso i profili social, ha scritto: "La famiglia è devastata quando annunciano che il nostro amato Patriarca Billy Brown è morto ieri sera. Era il nostro meraviglioso e amorevole migliore amico, padre, nonno e marito. Ci mancherà moltissimo. . "

Alaskan Bush People è un reality show televisivo americano trasmesso da Discovery Channel. La serie, che ha debuttato in televisione negli Stati Uniti d'America dal 6 maggio 2014, racconta la storia di una famiglia di nove persone che vive in una delle regioni più selvagge dell'Alaska. Le riprese si svolgono vicino a Hoonah e all'isola di Chichagof.

Un portavoce di Discovery, il canale televisivo di realtà, ha anche espresso la sua vicinanza alla famiglia e Tmz ha detto: "Billy è nella nostra famiglia da anni, siamo tutti devastati. Era un pioniere, un uomo adorabile. Il nostro cuore è con la sua famiglia e con tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato ”.

"Una famiglia fuori dal mondo" per 12 stagioni ha raccontato la dura vita di Brown in una delle parti più selvagge dell'Alaska. Oltre al patriarca Billy, nel corso degli anni gli spettatori si sono affezionati a sua moglie Ami e ai loro sette figli: Matt, Joshua, Bear, Gabe, Noah, Snowbird e Rain. Trovi tutte le stagioni disponibili in streaming su discoveryplus.it

Chi era Billy Brown

Il patriarca della famiglia Brown, Billy Brown era un esperto di sopravvivenza. Sebbene appassionato cacciatore, gli piaceva anche passare il tempo fianco a fianco con la fauna selvatica. Aveva una naturale facilità nella natura selvaggia che persino gli animali sembrano percepire. Billy era costantemente alla ricerca di un nuovo remoto lago o ruscello di alta montagna per andare a pescare.

Billy Brown ha trascorso anni come pescatore commerciale nel Pacifico settentrionale e la sua esperienza gli è stata utile nel suo ruolo di skipper nei viaggi in barca di famiglia. Billy Brown è cresciuto in Texas e da giovane ha subito la tragica perdita della sua famiglia in un incidente aereo. Presto incontrò Ami e insieme decisero di crescere la loro famiglia nella boscaglia dell'Alask : "Finché Ami e la mia famiglia sono accanto a me, cavalcherò il vento dell'avventura fino alla fine".

