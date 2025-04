Maltempo, freddo polare fino -28,3 gradi : criticità in Toscana,Campania

Home » Social News » Maltempo, freddo polare fino -28,3 gradi : criticità in Toscana,Campania

Freddo record con -26,3 gradi anche nel paese di Predoi in Alta Valle Aurina per il valore più basso dal 1979. Il Buriano ha abbassato le temperature anche nei grandi centri: Dobbiaco -23 gradi, Vipiteno - 20 In montagna la temperatura più bassa a 3035 m da Teufelsegg, Val Senales, -27.

Oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia nelle ultime 24 ore a causa dell'ondata di maltempo che ha portato nel Paese pioggia, neve e forte vento, soprattutto a Centrosud. Le situazioni più critiche in Campania, in particolare nelle province di Napoli e Salerno, e in Toscana tra le province di Firenze e Prato. Un centinaio di interventi in Emilia Romagna, in particolare nelle province di Bologna e Forlì, e in Abruzzo, dove abbondanti nevicate hanno causato problemi di circolazione. Maltempo con neve anche nelle Marche e in Umbria.

Meteo, maltempo in Italia, allerta arancione e gialla in 12 regioni per temporali e rischio idraulico

Piogge intense e temporali stanno colpendo gran parte del Paese, con la Protezione civile che ha diramato per oggi, mercoledì 23 aprile, un’allerta arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Vicenza, maltempo a Valdagno: padre e figlio travolti dalla piena del torrente Agno

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2025, a Valdagno (Vicenza), un padre e suo figlio sono stati travolti dalla piena del torrente Agno.

Meteo, Allerta ciclone simil tropicale sull’Italia: piogge torrenziali, venti oltre 100 km/h e Pasqua a rischio maltempo

Nubifragi, piogge intense, raffiche di vento e un ciclone simil tropicale stanno colpendo l’Italia con particolare forza sul Centro-Nord.