Parlami d’amore : Chi è Paolo Conticini, vita privata e carriera

Cinque date con le canzoni ei volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Sabato sera Rai1, in collaborazione con Ballandi, sarà dunque all'insegna del grande spettacolo dal 13 febbraio in prima serata. Si inizia con Parlami d’amore, alla vigilia di San Valentino, una serata dedicata all'amore e ai canti che l'hanno raccontato in tutte le sue sfumature. La serata è diretta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini con grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

Paolo Conticini è nato a Pisa il 10 gennaio 1969. È un attore e conduttore televisivo italiano. Dopo aver lavorato come modello, designer in un laboratorio di mobili e direttore di una palestra, conosce Christian De Sica all'età di 23 anni. Ha esordito come attore, lavorando più volte con De Sica per il cinema e la televisione. Per la televisione è anche l'assessore e vicecommissario, Gaetano Berardi, nelle sette stagioni della fiction televisiva “Riprova prof!”, Con Veronica Pivetti.

Nel 2008 e nel 2009 Paolo Conticini ha presentato lo Zecchino d'Oro con Veronica Maya. Nel 2011 Paolo Conticini ha partecipato alla miniserie Come un delfino con Raoul Bova e alla settima e ottava stagione di Un medico in famiglia. Nel 2011 ha fatto parte del cast di Let me sing. Nel settembre 2011 Paolo Conticini è stato un attore di soap opera nella fiction televisiva Anna e i Cinque 2 con Sabrina Ferilli.

Tra settembre e novembre 2012 ha partecipato alla seconda edizione di Tale e quale spettacolo, il programma di Rai Uno diretto da Carlo Conti. Partecipa quindi alla fase finale del torneo tra le due edizioni. Il 12 gennaio 2013 è in programma una puntata speciale di Tale e Which Show - Duets in cui, insieme a Rosalia Misseri, canta Ti Leave di Fausto Leali e Anna Oxa. Nella puntata del 23 novembre 2014 prende parte alla missione impossibile di Gabriele Cirilli, all'interno di Tale and what a show, con Gabriele Cirilli e lo stesso Flavio Insinna, eseguendo il brano Fatti oltre le Flag Sisters. Il 25 novembre, nella prima e nella quinta puntata, ripropone lo Zecchino d'Oro con Veronica Maya.

Nell'autunno 2015 e nell'inverno 2015/2016 è, Paolo Conticini con Serena Autieri, a teatro, a Vacanze Romane.

