Un sapientone della disney

Soluzione: Pico De Paperis (38104 - 4638)

Come si può leggere sul sito di Topolino, questo personaggio sapientone della Disney, è un luminare tuttologo, che ama così tanto studiare da essere laureato, forse anche con lode, in qualsiasi materia possibile ed immaginabile. Dopo i pregi elencati sopra veniamo ai difetti. Il peggiore è che l'anatra della sapienza parla, parla troppo e fa addormentare chi lo ascolta. Il suo nome in iglese è Ludwig Von Drake ed è apparso al grande pubblico nel 1961. In italiano invece prende il nome dal famoso filosofo Pico Della Mirandola perchè come lui si ricorda tutto, ma nell'episodio di Topolino: "Chiedilo a Pico" in cui scommette di ricordarsi sempre tutto, perde la sfida con Topolino quando gli chiede di dire tutti i nomi delle persone presenti nel locale e lui non si ricorda di contare anche se stesso.



