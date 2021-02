Patrizio Bianchi : Chi è il Nuovo Ministro dell'Istruzione al posto di Lucia Azzolina

Patrizio Bianchi è il nuovo ministro dell'Istruzione dell'Esecutivo Draghi. 68 anni, economista, già capo del gruppo di lavoro per la riapertura delle scuole a settembre, succede alla ministra uscente della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina.

Come indicato nel suo curriculum, nel corso della sua lunga carriera accademica e professionale, Patrizio Bianchi ha sempre coniugato una rigorosa ricerca scientifica sui fondamenti della produzione industriale e dell'innovazione con la gestione diretta di enti ed istituzioni, pubbliche e private, finalizzata alla formulazione, alla progettazione e l'attuazione delle politiche di istruzione e ricerca, innovazione e sviluppo.

Formatosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna con Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio, Patrizio Bianchi si è specializzato presso la London School of Economics con Basil Yamey, seguendo un'intensa carriera accademica, fino alla carica di professore ordinario nel 1989 e Rettore della Università degli Studi di Ferrara (2004) e Presidente della Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (2007).

Conosciuto a livello internazionale per i suoi studi di politica industriale, Patrizio Bianchi ha aggiunto alla sua carriera accademica una comprovata esperienza professionale, sia a livello internazionale che nazionale. Patrizio Bianchi ha pubblicato circa 200 articoli e 32 volumi, di cui 12 in inglese e 3 in spagnolo.

Nel 2010, al termine del suo secondo mandato da rettore, è stato nominato consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna con responsabilità per università, ricerca, scuola, formazione professionale e lavoro. Nel 2020 Patrizio Bianchi responsabile del gruppo di lavoro per la riapertura delle scuole nominato dal ministro uscente della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina.

