Chi è Igor Faiella Figlio di Peppino Di Capri e cosa fa nella vita

Del papà conosciamo quasi tutto, Peppino di Capri, nome d'arte di Giuseppe Faiella, è un cantante famosissimo autore di tanti brani di successo e apprezzati in tutto il mondo. Della vita privata sappiamo che ha avuto tre figli che si chiamano Dario, Edoardo e Igor, ma chi è e cosa fa quest'ultimo?



Chi è cosa fa nella vita il figlio di Peppeino di Capri Igor Faiella?



Di Igor si sa davvero molto poco. Sappiamo che è il primo figlio di Peppino di Capri e che attualmente ha 51 anni dato che è nato nel 1970. Ha una vita molto intima e riservata e non ama le luci della ribalta a differenza degli altri due fratelli che hanno intrapreso carriere artistiche. Lo abbiamo conosciuto, o meglio, ci siamo accupati di lui, quando è arrivato negli studi televisivi della trasmissione: "Oggi è un altro giorno" l'altro figlio di Peppino che ha lasciato un videomessaggio per il cantante. Così abbiamo scoperto che Igor è il primogenito avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa.

Igor Faiella nasce quando il papà e la mamma decidono di separarsi come ha raccontato Roberta Stoppa, la madre, parlando della sua separazione, in un'intervista di cui riportiamo il passaggio che lo riguarda: “Stringendoti ti avevo detto che finalmente aspettavo un bambino, tuo figlio. E tu, secco, mi rispondesti: “Peccato, proprio adesso che sono innamorato di un’altra”.

Edoardo e Dario invece sono il frutto dell'amore tra Peppino di Capri e Giuliana Gagliardi. Il primo, seguendo le orme del padre, si è costruito una carriere in campo musicale, l'altro, Dario, invece quella cinematografica ed è apparso anche in alcune serie tv come R.I.S., Squadra Antimafia e Il Tredicesimo Apostolo 2.



