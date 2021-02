Nuovo video Gameplay per NieR Replicant

SQUARE ENIX ha rivelato oggi un nuovo gameplay con grafica migliorata, combattimento e tracce musicali riarrangiate per NieR Replicant ver.1.22474487139. Il video mostra il protagonista, nella sua giovinezza, mentre visita il regno deserto di Façade con una squadra di improbabili compagni: il feroce guerriero Kainé e il magico tomo Grimoire Weiss. La sua esplorazione culmina in una battaglia contro uno sciame di misteriosi cubi senzienti.

SQUARE ENIX ha anche pubblicato dei video che mostrano le tracce musicali preferiti dai fan di NieR Replicant. I video includono le versioni complete di "Snow in Summer" e "Kainé", oltre a un campionamento di 10 tracce di Arrangement della Weiss Edition presenti nello speciale set di CD Soundtrack incluso nell'edizione limitata White Snow del gioco.

Il video "NieR Replicant ver.1.22474487139 ...: Soundtrack Weiss Edition" Snow in Summer "(Another Edit Version)" è disponibile all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=7RphcLV-QkQ

Il video "NieR Replicant ver.1.22474487139 ...: Soundtrack Weiss Edition" Kainé "(Another Edit Version)" è disponibile all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=p9T1TTk5yO4

Il video "NieR Replicant ver.1.22474487139 ...: Soundtrack Weiss Edition Disc 2 Samples" è disponibile all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=Gag5JExJrBE

NieR Replicant ver.1.22474487139… verrà lanciato per il sistema di intrattenimento per computer PlayStation 4, Xbox One tra cui Xbox One X e PC (Steam) il 23 aprile 2021.

Vedi anche : nuovovideogameplaynierreplicant