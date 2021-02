Chi è il figlio Peppino di Capri Igor Faiella?

Il cantante è una delle voci più apprezzate della musica italiana. Ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo ed è riuscito a vincerlo due volte. Oltre a una carriera di successo, ha avuto anche una vita privata piuttosto movimentata. Di Capri si è sposato nel 1961 con Roberta Stoppa, la sua prima moglie. I due si sono conosciuti ad Ischia nel 1959, ma la loro relazione non è durata a lungo.

Nonostante le difficoltà della loro unione, è nato il loro figlio Igor.

Igor è il figlio maggiore del famoso cantante. A differenza degli altri suoi fratelli, è molto riservato, quindi non hai molte informazioni su di lui. Senza dubbio, è uno dei tre a cui piacciono meno le luci della ribalta. È per questo motivo che non si sa nulla di lui.

L'unica indiscrezione riguarda la sua data di nascita: 1970. Gli altri due fratelli sono nati dall'amore che ha unito Peppino di Capri e Giuliana Gagliardi. Il primo figlio della coppia è stato Edoardo, che negli anni si è fatto un nome nel mondo della musica. Forse non tutti sanno che è stato l'unico che ha scelto la stessa carriera di suo padre. Il più giovane dei tre, Dario, si è fatto un nome e ha intrapreso la carriera di attore. Probabilmente è meglio conosciuto dei suoi fratelli. Il pubblico lo ha visto in R.I.S, Squadra Antimafia e Il Tredicesimo Apostolo 2.

