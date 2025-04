Terrorismo : retata in Danimarca, 13 arresti

Sospetto drone russo sorvola il Centro di Ricerca UE a Ispra: indagini per spionaggio e terrorismo

La Procura di Milano ha avviato un'indagine su un drone di presunta origine russa che, nel corso dell'ultimo mese, avrebbe effettuato cinque sorvoli sopra la sede del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea a Ispra, sul Lago Maggiore, in provincia di Varese.

11 settembre 2001 - Meloni: Prosegue lotta a fondamentalismo islamico e terrorismo

L'11 settembre 2001 fu una di queste date Avvenimenti che cambiano per sempre il corso della storia e con essa anche le vite di molti cittadini.

Istigazione al terrorismo - arrestato 28enne a Milano

La polizia di Stato ha infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano, nei confronti di un ventottenne con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sin qui mai evidenziatosi in contesti d’interesse, per il reato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, altresì indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale.