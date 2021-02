Daydreamer anticipazioni di oggi 12 febbraio : Sanem è confusio

Non c'è pace per la coppia Can Divit e Sanem. Diventa sempre più duro e intransigente mentre lei cerca di spiegargli il significato di fiducia che è alla base di ogni relazione. Perché Can e Sanem continuano a litigare? Leggiamo insieme le anteprime della puntata del 12 febbraio 2021.

Sanem è decisamente confusa e non capisce perché Can non possa essere felice per lei, dato che il suo libro uscirà presto in altri paesi grazie a Yigit. Sanem ha il cuore spezzato: cerca di spiegare a Can che, innamorato, uno dovrebbe fidarsi dell'altro e Can dovrebbe mostrare più emozioni nei suoi confronti. Perché non era felice di sentire la notizia del libro? Sanem è stanco di litigare mentre Can sembra restare fedele alle sue posizioni.

Anteprima di Daydreamer, tutto pronto per il matrimonio

È la mattina del matrimonio di Emre e Leyla e la giornata si preannuncia ardita. I due si sono dimenticati di comprare i vestiti per la cerimonia e di precipitarsi nel negozio. Sanem è a Can cercando di scrivere alcune pagine del suo romanzo, ma sembra che non riesca a concentrarsi e le cose peggiorano ancora quando Deren, Cengiz e Yigit si presentano lì, con l'idea di aiutare.

