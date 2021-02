Super Mario 3D World + Bowser’s Fury arriva oggi

IL NUOVO VIDEOGAME DI SUPER MARIO CHE ACCORCIA LE DISTANZE

Sono ben 35 anni che l’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi regala momenti di gioco memorabili a giocatori di tutte le età. Le avventure migliori sono quelle vissute in compagnia e i fan di Super Mario lo sanno bene: più di tre generazioni si sono divertite, e continuano a divertirsi, a vestire i panni dell’eroe Nintendo edella schiera di iconici personaggi provenienti dal Regno dei funghi, rigorosamente insieme ad amici e famigliari.

I videogame sono un luogo virtuale magico, in grado di annullare le distanze e unire le persone attraverso un’esperienza di gioco condiviso. Nintendo, che da sempre si pone l’obiettivo diportare sorrisi sui volti delle persone, fa esplodere questa magia nel nuovo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite,che permette a grandi e piccini di vivere una classica avventura di Super Mario, con il piacere di giocare in compagnia senza doversi preoccupare della lontananza.

Nei panni di Mario, Luigi, Toad e stavolta anche della Principessa Peach, i giocatori potranno lanciarsi inuna missione per salvare il Regno delle fate dalla minaccia del temibile Bowser. Ad attenderli ci saranno nuovi mondi di Mario in tre dimensioni, con livelli divertenti e accattivanti, più una novità che farà felici tutti gli amanti dei felini: l’esclusivo potenziamento super campanella che trasforma Mario e amiciin un’adorabile versione gatto. In Super Mario 3D World +Bowser’s Fury il divertimento aumenta esponenzialmente in compagnia e, grazie alla nuova modalità di gioco online, giocare insieme agli amici distanti è ancora più semplice.

Per chi vuole affrontare invece un’avventura spalla a spalla insieme al suo partner di gioco preferito, all’interno del videogioco è inclusa anche Bowser’s Fury, un’esperienza separata dalla classica modalità a livelli che aggiunge ancora più ore di gioco, arricchendo ulteriormente i già numerosi contenuti presenti nell’episodio principale. I giocatori potranno allearsi con Bowser Junior per fermare la furia di un gigantesco Bowser,prendendo il controllo di un altrettanto enorme Mario gatto: una vera e propria sfida tra colossi. In concomitanza con il gioco arrivano inoltre due nuove statuette amiibo, acquistabili separatamente presso rivenditori selezionati: Mario gatto e Peachgatto. Entrambi questi amiibo arricchiranno l’esperienza in Super Mario 3D World +Bowser’s Fury.

Con tantissimi contenuti, modalità di gioco multiplayer in locale e online e mondi di gioco colorati e originali, la prossima avventura di Mario su Nintendo Switch promette divertimento a non finire. Insomma, il videogioco perfetto per condividere con i propri cari dei momenti di gioco memorabili!

