Chi è Antonella Prenner, la moglie in fin di vita con Valerio Massimo Manfredi

Al momento è ricoverato a prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Grosseto, come riporta l'ultimo bollettino dell'ASL Toscana Sud-Est. Manfredi è stato prima ricoverato a San Camillo e poi portato di corsa in elicottero da Roma a Grosseto la sera di giovedì 11 febbraio. Dopo essersi recato al pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo maremmano, è stato curato in camera iperbarica e poi ricoverato in terapia intensiva.

Insieme a Valerio Massimo Manfredi, trovato privo di sensinel suo appartamento di via Vascellari a Roma, c'era anche sua moglie, Antonella Prenner. I due sono stati ricoverati a causa di avvelenamento da monossido di carbonio.





Antonella Prenner è scrittrice, ricercatrice e docente universitaria. Madre di Lecce e padre tedesco, Antonella Prenner si occupa di ricerca universitaria da oltre vent'anni e insegna Letteratura latina all'Università Federico II di Napoli. Oltre ad essere autrice di numerosi studi sulla letteratura antica, nel 2018 ha scritto il romanzo dal titolo Tenebre.

Il dramma è stato scoperto ieri sera, giovedì 11 febbraio. A lanciare l'allarme la figlia di Valerio Massimo Manfredi dopo averlo trovato con Antonella Prenner in un appartamento di via dei Vascellari a Roma. I due sono stati immediatamente portati in ospedale da 118 in gravi condizioni per avvelenamento da monossido di carbonio.

Lo scrittore è stato trasferito in elicottero di soccorso all'ospedale di Grosseto per essere ricoverato in una camera iperbarica, mentre la moglie Antonella Prenner è stata ricoverata in codice rosso al policlinico Umberto I di Roma. Per ora non è stato rilasciato alcun aggiornamento riguardante il loro stato di salute. La notizia ha subito fatto scalpore, Valerio Massimo Manfredi è un intellettuale particolarmente noto. Negli anni ha prodotto articoli, saggi, documentari, sceneggiature cinematografiche e televisive e romanzi storici. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, con circa 15 milioni di copie vendute.

Valerio Massimo Manfredi ha condotto il programma televisivo “Stargate – Linea di Confine” in onda su LA7, già nei primi anni 2000. Nel 2008 ha condotto il programma di approfondimento storico “Impero” sempre su La7. Nel 2011 e 2012 ha partecipato come collaboratore e inviato speciale alla trasmissione di Rai 3 “E se domani”, condotta in studio da Alex Zanardi. Dal 2016 è conduttore di “Argo, un viaggio nella storia”, serie di documentari prodotti per il canale televisivo Rai Storia.

Vedi anche : antonellaprennermoglievitavaleriomassimomanfredi