GTA Online: L'amore è nell'aria

Trovati un partner e festeggia come si deve con i bonus Finché morte non vi separi e Matrimonio di fuoco. In più, sconti sui contenuti di San Valentino, champagne gratis e altro.

Prendi una bella boccata d’aria a Los Santos: tra gli effluvi dei gas di scarico, le polveri sottili e la polvere da sparo sentirai un briciolo di profumo. Questa settimana, festeggia San Valentino con una serie di sconti e bonus dedicati all’amore.

GTA$ e RP tripli in Finché morte non vi separi

Finché morte non vi separi è la versione di GTA Online di un appuntamento galante. Quattro coppie di giocatori hanno una sola vita a disposizione; se muore il tuo partner, muori anche tu. Ricorda: la dipendenza affettiva è sbagliata, ma è anche molto romantica! Anche le coccole sono un’arma, perché la vicinanza rigenera la salute. Approfittane e fai a pezzi le coppie che si avvicinano troppo.

GTA$ e RP tripli in Matrimonio di fuoco

Sulla spiaggia di Paleto Bay c’è una piccola cappella, perfetta per un matrimonio... o per una carneficina a base di caos e combattimenti corpo a corpo. Che tu vinca o che tu perda, Matrimonio di fuoco ti offrirà guadagni tripli in GTA$ e RP.

GTA$ e RP doppi nelle missioni dei DJ

Gli amanti dei rave e delle discoteche fanno un sacco di richieste ai DJ, quindi abbiamo deciso di invertire i ruoli e soddisfarli, per una volta! Riceverai messaggi da English Dave o Tom Connors, che avranno bisogno di aiuto per assecondare i desideri di Moodymann, Keinemusik e Palms Trax. Che siano metanfetamina, pizze od oggetti personali, portaglieli il più in fretta che puoi: sarai ricompensato con la gloria e con GTA$ e RP doppi.

Champagne gratis nei night club

Insieme al signor Connors, sarete lieti di sapere che questa settimana in tutti i night club di Los Santos, The Music Locker compreso, lo champagne sarà gratuito per tutti! Nulla alimenta il romanticismo quanto un calice di bollicine offerto dalla casa. Che aspetti? Stappa un Blêuter’d e annaffia tutti!

Gioca per sbloccare la maglietta Buckingham Luxe

Se riesci a completare The Cayo Perico Heist e a uscirne vivo, o se affronti con lo stesso risultato un qualsiasi colpo conclusivo, riceverai gratis la maglietta Buckingham Luxe.

Vapid Dominator GTX

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e molto altro. Il primo premio della settimana è la Vapid Dominator GTX, una muscle car piena di testosterone e mascolinità tossica.

SCONTI

I romantici che vogliono trasformare questa settimana in un’occasione speciale possono approfittare del 30% di sconto sui contenuti di San Valentino, come la mitragliatrice Gusenberg e gli abiti di San Valentino.

Se adori il The Music Locker e vuoi seguire le sue orme e trasformare la vita notturna in un business, approfitta del 40% di sconto su tutti i night club e del 30% di sconto su relative migliorie e ristrutturazioni:

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre, i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano l’elicottero Annihilator stealth (35% di sconto) e la Progen Tyrus (70% di sconto).

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Prime Gaming e registrati. Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

