Chi è Maurizio P : Il Poeta corteggiatore Gemma Galgani al trono over, età e cognome

Dopo il "no" della signora, il cavaliere è tornato inviandole una foto del fisico. La signora è scioccata. In studio il cavaliere spiega il motivo del suo gesto: "è una foto innocente", precisa Maurizio P., ma la signora risponde "non ho risposto perché non ho capito il motivo e il messaggio...". Della sua vita privata al momento non sono disponibili informazioni e non è reperibile un account official Instagram.

Maurizio P, ha 63 anni ed è arrivato nello studio di Uomini e Donne per incontrare Gemma Galgani. Maurizio il poeta vive in provincia di Venezia, è in pensione da pochi mesi ed è un appassionato di sport, arte e poesia. Maurizio scrive poesie.e ammira Gemma perché la trova piena di emozioni che la spingono ad affinare la sua sensibilità. Maurizio ha scritto una poesia dal titolo "Lacrime" che vuole dedicare a Gemma.

Dopo Maurizio Guerci con cui Galgani ha chiuso la sua storia, c'è in studio un altro signore di nome Maurizio che si interessa a lei e ora questo nuovo signore, Maurizio P. Gemma di Maurizio P. pensa di essere un uomo molto protettivo. Gemma dice che non prova un'attrazione fisica per lui, comunque. Gemma decide di incontrarlo dicendogli che vorrebbe fare qualche telefonata con lui anche se pensa che tra i due possa esserci solo amicizia.

Una foto a torso nudo che Maurizio ha inviato a Gemma Galgani ha scioccato la signora torinese. Maria De Filippi, durante la puntata di Oggi a Uomini e Donne, ha evitato di mostrarla al pubblico. A ritrovare la foto in questione, però, sono stati gli internauti a partire alla ricerca della fatidica foto in cui Maurizio mostrava il suo fisico mostrando alla dama torinese che non ha nulla da invidiare ai giovani cavalieri. Nella foto Maurizio mostra addominali e pettorali. Un fisico di tutto rispetto quello del cavaliere sessantenne. Dopo aver superato l'inconveniente della foto in questione, Gemma darà davvero una possibilità al cavaliere?

Vedi anche : mauriziopoetacorteggiatoregemmagalganitronoover