The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone disponibile per Nintendo Switch

Oggi Obsidian Entertainment e Private Division hanno lanciato The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone sulla piattaforma Nintendo Switch. Ora potrai iniziare le tue indagini sul Progetto Gorgone ovunque ti trovi!

Pericolo su Gorgone ha inizio con un criptico messaggio che ti chiede di indagare sull'Asteroide Gorgone. Tempo fa questo remoto complesso scientifico era un centro d'eccellenza per lo sviluppo dell'Adrenacronina, una meraviglia moderna in grado di migliorare la salute e aumentare la produttività dei lavoratori. Ma il programma fu chiuso improvvisamente senza spiegazioni. Dovrai avventurarti in profondi canyon, laboratori abbandonati e complessi scientifici in rovina per rimettere insieme gli indizi che celano la verità dietro a uno dei segreti più oscuri della corporazioneSpacer's Choice. Cosa troverai su Gorgone?

Pericolo su Gorgone introduce molti nuovi contenuti per i giocatori. Il livello massimo è stato innalzato per dare ai giocatori più flessibilità nella configurazione della abilità; nuovi vantaggi e difetti forniscono bonus rari e introducono inconvenienti mai visti prima. L'espansione presenta anche tre nuove armi scientifiche, una serie di nuovi set di armature e alcune varianti inedite delle creature. Pericolo su Gorgone estende la formula vincente di The Outer Worlds dando ai giocatori una ragione per rivisitare ed esplorare ancora più a fondo la colonia diHalcyon.

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgonesi può acquistare sul Nintendo eShop a € 14,99 singolarmente o in un bundle a prezzo scontato con ilPass di espansione di The Outer Worlds. L'espansione è anche disponibile per PC, PS4 e Xbox One, oltre che per PS5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità.

