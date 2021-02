Speed Limit: aperto il preordine per PS4 e Switch

Strictly Limited Games, in collaborazione con lo sviluppatore Gamechuck e l'editore indie Chorus Worldwide, è lieta di annunciare che il loro entusiasmante gioco d'azione vecchia scuola, Speed Limit, sarà rilasciato IN versione fisica su Nintendo Switch e Sony PlayStation 4 (giocabile anche su PS5).





Potere preordinare il titolo arcade dal sito Strictly Limited Games il 21 febbraio.





Speed Limit è un gioco d'azione arcade in stile pixel art. Il gameplay cambia radicalmente ad ogni livello; a partire da un treno per pendolari, attraverso un'auto sportiva fino ad arrivare anche su jet da combattimento. Man mano che la velocità dei veicoli aumenta, aumenta anche l'intensità dell'azione. Certamente si morirà tantissimo, ma l'eccitazione aumenta costantemente man mano che si avanza in un gioco che ha già fatto ottenere molti premi per il team di sviluppo.





Speed Limit is a must-play for all retro gamers:

A thrilling genre-switching rollercoaster that will test your reflexes

The gameplay transitions seamlessly between six different retro genres

Unlockable endless mode

Race against the clock in time trial mode

All graphics are hand-drawn frame-by-frame

Fast and gritty synthwave soundtrack





Exclusive, physical editions

L'edizione limitata è disponibile a 29,99 €, limitata a 3.300 copie per Nintendo Switch e 1.700 copie per PlayStation 4 in tutto il mondo.





Potere preordinare il titolo arcade dal sito Strictly Limited Games il 21 febbraio.

L'edizione limitata è anche disponibile come bundle OST per 44,99 €, limitato a 700 copie per Nintendo Switch e 350 copie per PlayStation 4. Il bundle OST includerà anche un adesivo e un poster.

Una aluminium art card è disponibile per € 9,99 - limitato a 149 copie.









Vedi anche : speedlimitapertopreordineswitch