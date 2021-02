Rousseau M5S su Governo Draghi : oltre 100 mila voti

. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione che gestisce la piattaforma. "Sono contento della partecipazione di oltre 100 mila persone. E' un nuovo modello di partecipazione, un passo avanti verso la cittadinanza digitale", aggiunge. "Se vincesse il 'no', si dovrà stabilire se il voto del Movimento al governo sarà negativo o di astensione", spiega Casaleggio.

Dalle ore 10 alle ore 18 di oggi 11 febbraio 2021 gli iscritti aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi : Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi? I risultati saranno pubblicati dopo le ore 19:00 di oggi 11 febbraio.

'E' stato Vito Crimi, in qualità di capo politico, a decidere in merito al quesito da porre sul governo Draghi attraverso la piattaforma. Qualora vincesse il no, ci sarà da stabilire se il voto del Movimento sarà negativo o di astensione'...Così il ministro degli Esteri, Lugi Di Maio, in un post su facebook invitando gli iscrittia votare sì sulla piattaformaper l'appoggio al governo Draghi. .Nei giorni scorsi era prevalso il fronte del No, ma adesso ben 78 account hanno preso in mano le redini del Sì ...