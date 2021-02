Red Dead Online: RDO$ e Oro Tripli nella serie di Tumbleweed

Abbigliamento a tempo limitato e bonus per Collezionisti, Naturalisti e Cacciatori di taglie

Fai un salto nella proprietà abbandonata di Tumbleweed e cimentati nella Serie di Rese dei conti in evidenza della settimana per partecipare a Sparatorie, Territorio ostile e molto altro e ottenere RDO$ e Oro tripli.

BONUS PER I RUOLI

Questa settimana, esplora le pianure e tieni a portata di mano un’arma e un lazo: le missioni Caccia alla taglia in Free Roam forniscono il 50% di guadagni in più. I Collezionisti che completeranno la Collezione Amanti entro questa settimana riceveranno una Mappa: Fiori selvatici americani e tre Berlandiera lyrata per ricompensare i loro sforzi e la loro determinazione.

I Naturalisti che hanno letto le note di Studi sul vitalismo e accumulato abbastanza Harrietum Officinalis da potersi trasformare in un cervo o un coniglio nel corso dei prossimi sette giorni riceveranno una ricompensa per un soprabito gratis.

VIAGGIO RAPIDO GRATIS PER TUTTA LA SETTIMANA

In più, viaggia in tutto il West con la massima libertà: il Viaggio rapido è gratuito per tutta la settimana. Per festeggiare gli innamorati, chi entrerà in Red Dead Online questa settimana riceverà cinque Barrette di cioccolato, cinque Brandy di qualità e un Braccialetto d’oro snodabile.

VANTAGGI DI PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

una Licenza da Cacciatore di taglie gratis

una verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

Inoltre, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 febbraio riceveranno un’offerta per uno sconto del 50% sul Revolver LeMat e su un poncho a scelta, un'offerta per una fondina mancina gratuita, 100 cartucce veloci e 100 cartucce esplosive per revolver.

