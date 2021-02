Assetto Corsa ha generato 100 milioni di utili

Il team di Kunos Simulazioni dà il benvenuto a Valerio Piersanti, Executive di Ferrari che coprirà il ruolo di Vicepresidente del Licensing & Partnerships e svela un forte impegno per la crescente divisione eSports

Kunos Simulazioni - studio specializzato nello sviluppo di simulazioni di guida - e Digital Bros, hanno annunciato oggi il raggiungimento della cifra di €100 Milioni di ricavi generati dalle vendite dei prodotti del franchise Assetto Corsa su tutte le piattaforme.

Kunos Simulazioni, fondata nel 2005 da Marco Massarutto e Stefano Casillo, è stata creata con l’intento di sviluppare i migliori software di simulazione di guida sia per applicazioni professionali che d’intrattenimento. Nel 2013, Assetto Corsa esordisce su Steam dove viene lanciato nella sua versione finale a Dicembre 2014, diventando ben presto un titolo di riferimento per i fan delle simulazioni di guida.

Nell’agosto del 2016 viene lanciata la versione per PS4 e Xbox one, consentendo a Assetto Corsa di raggiungere una nuova utenza nel panorama delle simulazioni racing. Nel 2017 Kunos-Simulazioni viene acquisita da Digital Bros. La crescita esponenziale del franchise continua nel corso degli anni passando per il recente lancio di Assetto Corsa Competizione su Xbox One e PS4 e con il prossimo rilascio del gioco sulle console di nuova generazione previsto per quest’anno.

Per rafforzare ulteriormente le potenzialità di Assetto Corsa nel settore degli eSports, Kunos Simulazioni ha assunto nel dicembre 2020 Valerio Piersanti, che ha ricoperto il ruolo di Head of Business Development in Ferrari. Piersanti entra in Kunos-Simulazioni con il ruolo di Vicepresidente del Licensing e delle Partnership di Assetto Corsa

“Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Digital Bros e di questa nuova sfida professionale e voglio esprimere la mia gratitudine ai fratelli Galante per la fiducia che hanno riposto in me” ha commentato Piersanti. Assetto Corsa è un brand che ho avuto il privilegio di seguire con Marco Massarutto dagli esordi, grazie alla collaborazione avviata con Ferrari. Ora l’obiettivo è di esprimere al meglio il potenziale che Assetto Corsa ha sempre dimostrato e consolidare il suo posizionamento e le sue partnership in un contesto in rapida e continua evoluzione.”

A causa delle limitazioni applicate agli eventi motoristici su pista, la crescente richiesta di simulazioni racing nelle competizioni eSports ha contribuito a un rinnovato slancio per il settore. Utilizzando la franchigia, Kunos Simulazioni ha sviluppato una nuova strategia eSport, coinvolgendo piloti del Gruppo SRO Motorsports e campioni di F1 come Charles Leclerc a darsi battaglia in spettacolari competizioni virtuali. Inoltre, insieme ai suoi partner, Kunos Simulazioni si sta preparando a un’altra stagioneSRO E-Sport GT series di successo che inizierà in primavera.

