Disponibile il nuovo Controller wireless per Xbox Pulse Red

Il regalo perfetto per San Valentino

Dopo l’annuncio dello scorso 11 gennaio, la nuovissima tonalità Pulse Red dell’iconico Controller wireless per Xbox è finalmente disponibile per l’acquisto sul Microsoft Store al prezzo di 59,99€.

Travolgente, deciso e di impatto, Pulse Red è il controller che non si lascia sfuggire l’occasione per spiccare e aggiungere stile e personalità alle proprie sessioni di gaming.

L’inedita colorazione arriva sul mercato in concomitanza con San Valentino, un’occasione perfetta per regalare al proprio partner il nuovo controller wireless di Xbox.

Pulse Red si presenta con un topcase rosso acceso, pulsanti neri e il retro bianco e vanta proporzioni raffinate e superfici sagomate. Dotato del pulsante “Condividi”, è inoltre possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collegare il device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Infine, per chi ama passare da un dispositivo all’altro, il nuovo Controller wireless per Xbox – Pulse Red si associa facilmente con Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il Microsoft Store.

