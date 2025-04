WITHOUT REMORSE diretto da Stefano Sollima con Michael B. Jordan dal 30 aprile su Amazon Prime Video

Il primo contenuto in arrivo sarà l'action adrenalinico ‘Tom Clancy’s Without Remorse’ disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 30 aprile 2021 . L’accordo a 360 gradi includerà collaborazioni con Amazon Fashion, Audible, Music e altri.

Amazon Studios e Outlier Society di Michael B. Jordan ampliano l’intesa produttiva già esistente per includere un accordo complessivo in esclusiva in ambito televisivo e un first-look film deal. Nell’ambito dell’accordo sui film, Outlier Society produrrà e acquisirà pellicole di alto livello con filmmaker e talenti innovativi ed eterogenei, per arricchire sempre di più la crescente offerta di film originali dello Studio. Questo accordo giunge con l’avvicinarsi dell’uscita di Tom Clancy’s Without Remorse, prodotto e interpretato da Michael B. Jordan, disponibile dal 30 Aprile 2021 su Prime Video in più di 240 paesi e territori nel mondo.

La partnership creativa a 360 gradi con Jordan e Outlier Society coinvolgerà anche diverse altre linee di business di Amazon da fashion a Audible e Music, a altri - a partire dal debutto di Jordan nello spot di Alexa andato in onda durante l’ultimo Superbowl. Lo spot, che gioca sul titolo di uomo più sexy del mondo di cui Jordan è stato insignito da People, e in cui diventa il “corpo” di Alexa, ha debuttato durante l’ultimo quarto della partita.

“Siamo entusiasti di approfondire la nostra intesa con Outlier Society! Michael, Liz e il team saranno partner fondamentali nel nostro impegno per creare contenuti accattivanti, ambiziosi e coinvolgenti che possano raggiungere il nostro pubblico globale. Condividono con noi la passione nel dare spazio a voci nuove ed emozionanti, e un’attenzione per la diversity a tutti i livelli” ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. “Non vediamo l’ora che tutti possano vedere Without Remorse, la nostra nuova incursione nell’universo di Tom Clancy – un giro sulle montagne russe ricco di azione che i fan ameranno”.

"Portare le produzioni di film, contenuti televisivi e multimediali di Outlier Society tutte sotto lo stesso tetto è un nuovo passo per noi”, ha affermato Michael B. Jordan, CEO di Outlier Society. "L’estensione globale e in continua crescita di Amazon ci offre la possibilità di coinvolgere e intrattenere il nostro pubblico in modo innovativo, ma sempre mantenendo il nostro impegno nel dare spazio a una grande varietà di storie e autori. Sono molto contento di dare il via alla partnership con l’uscita, questa primavera, di Without Remorse ".

In Tom Clancy’s Without Remorse, l’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark – uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan - un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) cerca gli assassini a qualsiasi costo. Unendo le forze con un compagno dei Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), nella sua missione Kelly rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione. Nel cast Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo e Guy Pearce.

Da Paramount Pictures, Skydance e New Republic Pictures, Tom Clancy’s Without Remorse è diretto da Stefano Sollima. Il film è prodotto da Weed Road Pictures, The Saw Mill e Outlier Society. La sceneggiatura è scritta da Taylor Sheridan e Will Staples. I produttori sono Akiva Goldsman, Josh Appelbaum, André Nemec e Michael B. Jordan, mentre gli executive producer sono David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An, Alana Mayo, Denis L. Stewart e Gregory Lessans.

Jordan ha recentemente designato Elizabeth Raposo come Presidente di Outlier Society. Raposo, precedentemente President of Production di Paramount, sarà responsabile della supervisione di tutti gli aspetti di produzione e sviluppo al fianco di Jordan. Jordan ha fondato Outlier Society nel 2016 con l’obiettivo di portare nel mercato voci e storie originali e diverse. Nella notevole serie di nuovi progetti in arrivo si annoverano anche il film diretto da Denzel Washington Journal for Jordan, con Jordan nel ruolo di protagonista e produttore; Creed III, il terzo capitolo della saga di Rocky, per MGM che vedrà Jordan nuovamente nel ruolo di Adonis Creed, e Static Shock della DC.