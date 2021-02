Davide Devenuto : I baci tra Serena Rossi e Zeno mi hanno dato fastidio!

Davide Devenuto, che interpreta Paolo, marito di Irene, nella serie tv Mina Settembre, è anche il compagno di Serena Rossi, protagonista della fiction di Rai1. Devenuto ha raccontato a Fanpage la sua esperienza sul set, ha commentato i baci roventi tra Mina e Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, e ha spiegato perché non ha ancora celebrato il matrimonio con l'attrice a cui aveva fatto la proposta in diretta tv.

"Nel mezzo c'è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel'ho proposto a modo mio - spiega Devenuto sul matrimonio non ancora celebrato -. Non mi fa impazzire l'idea di un matrimonio in grande. Non lo so. Alla mia età (48 anni, ndr), vestito da sposo mi sentirei in imbarazzo. Le ho detto: "Andiamo in comune, ci sposiamo in ‘formazione ridotta' e torniamo a casa". Non si deve per forza fare il festone, la cerimonia in chiesa, il pranzo con tutti i parenti. Lei, invece, sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese (ride, ndr). Io lo farei fondamentalmente per legalizzare l'unione e per Diego. Stiamo insieme da più di 10 anni, abbiamo comprato casa, abbiamo un figlio, per quanto mi riguarda noi siamo una coppia sposata e il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene - e conclude -. Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei".

Sui baci roventi tra Serena Rossi e Giuseppe Zeno sul set di Mina Settembre, l'attore rivela: “Pensa che in una delle prime scene che Serena ha girato sul set di Mina Settembre, baciava Giuseppe Zeno. Dopo averlo baciato, si è girata verso di me, che non c'entravo niente. Mi ha guardato come a dire: "Ti sei arrabbiato?". E la regista: "Serena non devi guardare Davide dopo aver baciato Giuseppe". Per cui c'è stato un momento di ilarità. Io sono tranquillo, per me è lavoro. Certo, quando la vedo in onda che si spomiciazza con Zeno in quella maniera, un po' mi dà fastidio se vuoi la verità”.

Sul successo della serie, l'attore racconta: "Ricordo che dopo la prima puntata eravamo molto spaventati. Il lunedì successivo all'esordio della serie, sono andato ad accompagnare Diego a scuola. Serena era a casa. Sono tornato che cominciava a squillare il suo telefono con i messaggi con le informazioni sugli ascolti. Non voleva leggerli, era spaventatissima. Mi ha detto: "Guarda tu". Dalle prime righe ho capito subito che era andata bene. Ci siamo tolti una grande paura, perché è sempre un rischio. È un successo che è andato oltre ogni aspettativa" e aggiunge "Trovo che Mina Settembre sia anche commovente. Coniuga leggerezza a momenti emozionanti".

