Square Enix annuncia Endwalker - The Next Final Fantasy XIV Online Expansion Pack

SQUARE ENIX ha presentato oggi Endwalker , l'attesissimo quarto pacchetto di espansione di FINAL FANTASY XIV Online, il pluripremiato MMO con oltre 20 milioni di giocatori registrati.



In programma per il rilascio nell'autunno del 2021 per PC, PlayStation5, PlayStation4 e Mac, Endwalker parla della storia di Hydaelyn e Zodiark, e di Warriors of Light mentre viaggiano verso i confini di Hydaelyn. Oltre a portare a termine il lungo arco narrativo iniziato con A Realm Reborn, Endwalker segnerà un nuovo inizio per l'amato MMO. Endwalker ha fatto il suo debutto durante il primo "FINAL FANTASY XIV Announcement Showcase" quando il produttore e regista Naoki Yoshida ha presentato un nuovo stupefacente trailer che ha posto le basi per il capitolo dell'epopea di FINAL FANTASY XIV Online.

Durante la presentazione, Yoshida ha anche rivelato la prossima versione per PlayStation 5 di FINAL FANTASY XIV Online, prevista per il lancio in beta aperta il 13 aprile 2021. Wuesta versione presenterà numerosi aggiornamenti inclusi frame rate notevolmente migliorati, tempi di caricamento più rapidi, supporto della risoluzione 4K e altro ancora. I giocatori PlayStation 4 di FINAL FANTASY XIV Online potranno scaricare e giocare alla versione aggiornata di PlayStation 5 senza costi aggiuntivi.





La nuova espansione porterà un'abbondanza di nuove funzionalità, tra cui il livello massimo aumentato, vaste e nuove aree, aggiornamenti al sistema di battaglia, una varietà di nuove sfide da superare, oltre a contenuti artistici e oggetti da raccogliere.

Ecco i dettagli su gran parte dei nuovi contenuti e funzionalità per Endwalker:

Journey to Thavnair, the imperial capital of Garlemald, and even the Moon!

New Jobs: Sage and more – A first look at the Sage in action can be seen here: https://youtu.be/ASTGVJLBX14

Expansive new areas, including Garlemald, Thavnair, and the city of Radz-at-Han .

. A New Tribe : the Arkasodara

: the Arkasodara New threats , including Anima.

, including Anima. New Dungeons

New High-Difficulty Raid : Pandæmonium

: Pandæmonium Secrets Revealed in a New Alliance Raid Series

New Small-scale PvP Mode

An Additional “Trust” System ally : Estinien Wyrmblood

: Estinien Wyrmblood A New Residential District : Ishgard

: Ishgard Updates to the Gold Saucer

Relaxing Fun in Island Sanctuary

New Gear and Crafting Recipes

Expanded Horizons via the Data Center Travel System

Ulteriori informazioni su Endwalker al FINAL FANTASY XIV Digital Fan Festival 2021, in programma dal 14 al 15 maggio 2021. Per ulteriori informazioni su FINAL FANTASY XIV: Endwalker , comprese le risorse per la stampa, visitare: https://press.na.square-enix.com

