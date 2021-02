Guilty Gear Strive: dal 19 al 21 febbraio partecipa alla Open Beta

Registrati online per avere la possibilità di accedere in anticipo alla beta

l’Open Beta diGuilty Gear -Strive-, il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro, sarà giocabile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 19 febbraio alle 04:00 CET al 21 febbraio alle 15:00 CET.

L’Open Beta permetterà ai giocatori di mettere le mani su 13 dei personaggi del gioco per iniziare a scoprire, provare e combattere contro altri lottatori controllati dalla AI o tentare la sorte online contro altri fan. Non solo, l’evento supporterà il cross-play tra PlayStation 4 e PlayStation 5.

Da oggi sarà aperta una piattaforma online per consentire ai fan di registrarsi per essere in grado di accedere alla Open Beta il 18 febbraio dalle 16:00 CET. La registrazione può essere effettuata

qui

fino a esaurimento dei codici (in numero limitato) per l’accesso anticipato alla Open Beta.

