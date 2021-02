GTA Online: 50% di incassi extra durante il colpo di The Cayo Perico Heist

In più, Mammoth Squaddie ora disponibile e altro ancora...

Se vuoi massimizzare i profitti sulle spiagge di Cayo Perico, sappi che questa settimana i costi di preparazione in The Cayo Perico Heist sono azzerati e che avrai il 50% di GTA$ e RP in più durante il colpo conclusivo, sia da solo che in compagnia. Se non hai ancora deciso di intraprendere l’ultimo Colpo, inizia il tuo cammino con il -25% sul sottomarino Kosatka, che potrai usare anche come quartier generale per pianificare le operazioni.

Mammoth Squaddie

Sono lontani i giorni in cui giocavi ai soldatini insieme agli altri bambini. Ora giochi ai soldati con gli adulti. E cosa c'è di più adulto che radersi a zero, infilarsi in un veicolo blindato, spogliarsi e sgasare? È proprio come i bei vecchi tempi, ma senza la mamma a portarti la merenda.

Mammoth Squaddie, ora disponibile ai civili da Warstock Cache & Carry.





GTA$ e RP tripli nelle gare per Issi Classic

Le auto americane tendono a essere massicce: vederle gareggiare è come guardare un branco di elefanti. L’Issi Classic, invece, è il prodotto dell’impeccabile stile inglese: minuta, di gran gusto e velocissima. Guida questo gioiello in una gara per Issi Classic fino al 10 febbraio per ottenere guadagni tripli.

Il primo premio della settimana: Enus Paragon R (Blindata)

Dopo aver ballato sulla pista del The Music Locker, passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, premi misteriosi e altro ancora. Questa settimana il primo premio è la Enus Paragon R (Blindata) nella livrea Lavoro duro, inizialmente disponibile solo come ricompensa per aver completato tutte e le 6 missioni della storia del Casinò come host. È un veicolo in grado di incutere terrore in chiunque si trovi fermo davanti a un semaforo rosso accanto a te.

Gioca per sbloccare: cappellino Enus Yeti

Che tu vinca o meno una nuova Enus alla ruota fortunata del Diamond, potrai proclamare comunque la tua fedeltà al suo brand: questa settimana, chi accede in GTA Online riceverà il cappellino Enus Yeti.

SCONTI

È il momento giusto per assaltare il complesso di El Rubio: il sottomarino Kosatka e le sue migliorie, tra cui stazione sonar, missili guidati e armeria sono scontati anche per questa settimana. Abbiamo anche sconti su una serie di veicoli, tra cui la Issi Classic.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano l’elicottero Annihilator stealth (35% di sconto) e la Progen Tyrus (70% di sconto).

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per scoprire dettagli e limitazioni.

Vedi anche : onlineincassiextradurantecolpocayoperico