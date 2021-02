Rebus 3721 4637 Settimana Enigmistica

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 3721, della Settimana Enigmistica 4637 del 4 febbraio 2021.



Grafemi: Nel disegno si vede la G su due Are, le lettere GGI su altre due Are, degli Insetti e le lettere M a C e degli Orsi con la lettera A



Cesura: G Are GGI Are Insetti M a C Orsi A



Diagramma: (10 2 7 6)



: Gareggiare In Settima Corsia

