Call of Duty Black Ops: Cold War | Stagione 1: Firebase Z, Express e le partite di Lega

La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone non è solo l'inizio dell'anno più grandioso per Black Ops, ma è una vera e propria pietra miliare che farà la storia. Come parte dell'aggiornamento di oggi per Black Ops Cold War (disponibile oggi 4 febbraio alle 8:00), gli operatori Requiem potranno vivere il prossimo capitolo della storia dell'Etere Oscuro a “Firebase Z”, l'ultima mappa Zombi rilasciata, gratuita su tutte le piattaforme.

Oltre a questa strabiliante esperienza Zombi e alla nuova Specialità Lapide, l'aggiornamento di oggi include anche il ritorno della mappa multigiocatore Express, una delle preferite del giocatori di Black Ops II, oltre a molte nuove playlist. Inoltre, prima della fine della Stagione 1, puoi aspettarti il ritorno della Lega in multigiocatore, assieme ad alcuni nuovi bundle nel negozio sia per Black Ops Cold War che per Warzone.

Vuoi altre informazioni? Ci pensiamo noi. Ecco tutto quello che serve sapere riguardo alla nuova Stagione 1 Ritemprata, a partite dall'aggiornamento di oggi:

Express arriva in orario nel multigiocatore

Più di otto anni fa, una mappa fu sede di momenti di svolta per molti leggendari giocatori competitivi di Call of Duty, teatro di molte giocate 1v2 mozzafiato, una straziante rimonta in particolare. Oltre alle partite competitive, i veterani di Call of Duty conoscono questa mappa come punto fermo della rotazione di mappe di Black Ops II, compresa di treno per schiacciare gli Operatori disattenti, o per trasportare carichi esplosivi lungo la mappa.

Questa è Express, il terreno consacrato 6v6 che si unisce all'altra mappa classica, Raid, in Black Ops Cold War.

Dalla sua sala principale futuristica col suo enorme lucernario, al letale treno in corsa che gira attorno al terminal, Express sarà territorio familiare per chi la ricorda da Black Ops II. Per i novizi invece, aspettatevi informazioni riguardo alla mappa sul blog di Call of Duty domani, che vi aiuteranno a scoprire tutti i segreti di Express, nonostante questa mappa frenetica sia piuttosto semplice da imparare dopo qualche partita e qualche disavventura sui binari. Per celebrare il ritorno di Express, il multigiocatore di Black Ops Cold War vedrà il debutto della playlist 24/7 Express, che include una raccolta di modalità di gioco come Deathmatch a squadre, Uccisione confermata e Dominio, tutte disponibili su questa mappa senza tempo.

Caccia agli oggetti si espande alle nuove mappe della Stagione 1, Armada e Crossroads Strike

Caccia agli oggetti a Mosca non ha più segreti per te? Hai imparato a menadito ogni millimetro e oggetto di Checkmate? Allaccia le cinture, stanno arrivando altre quattro mappe in questa modalità party con l'aggiornamento di oggi. Assieme a Express e Raid, i Cacciatori dovranno tenere gli occhi aperti alla caccia di nuovi Oggetti nascosti attorno a Crossroads Strike e Armada Strike, versioni ridotte di due mappe ad Armi combinate. Queste mappe verranno aggiunte alle località esistenti nella rotazioni della Caccia agli oggetti, quindi preparati a cacciare e a nasconderti in territori familiari e nuovi, coi tuoi amici e con tutta la community di Call of Duty.

Resistenza (40 giocatori)

La più vasta modalità di gioco di Black Ops Cold War porterà l'esperienza delle squadre da 10 a un nuovo livello con la modalità Resistenza questa settimana. Dieci squadre da quattro si lanciano su Ruka, Alpine e Sanatorium per raccogliere uranio e innescare bombe durante la partita. Dopo l'esplosione di una bomba però, una nuova diventa online per prenderne il posto, facendo sì che ci siano sempre cinque bombe disponibile, al posto di ridurre il set iniziale di cinque a una sola bomba. Questo introduce un nuovo fattore strategico e di azione frenetica a questi già intensi campi di battaglia a 40 giocatori. Anche il limite di punteggio è raddoppiato da 500 a 1000 durante Resistenza, rendendo questa modalità l'opportunità perfetta per completare le sfide multigiocatore. Lanciati con la tua squadra e vivi la mappa più elaborata del gioco in una veste completamente nuova.

Sta arrivando la Lega

Ora che la Call of Duty League si addentra nella prima fase della seconda stagione, e con il ritorno di una mappa leggendaria nel gioco competitivo, il debutto della Lega nel multi giocatore Black Ops Cold War si avvicina. In arrivo durante la Stagione 1 Ritemprata, la Lega è il campo di battaglia definitivo per coloro che vogliono migliorare e vantarsi delle proprie vittorie, con la possibilità di incontrare i pro della Call of Duty League mentre si riscaldano per la prossima partita. Basata sulla popolarità del sistema di classifica di Black Ops 4, la Lega di Black Ops Cold War permetterà ai giocatori di guadagnare fino a 30 Gradi durante gli Eventi della Lega. Solo i migliori vinceranno e raggiungeranno la vetta della Classifica della propria divisione!

Resta in allerta per ulteriori informazioni da parte di Treyarch riguardo cosa aspettarti dal lancio della Lega in Black Ops Cold War, e preparati all'inizio della stagione della Call of Duty League 2021 l'11 febbraio con la Atlanta FaZe Home Series.

Salva Samantha Maxis in “Firebase Z”

In seguito alla distruzione del laboratorio di ricerca abbandonato “Projekt Endstation”, è stato scoperto un nuovo focolaio nelle profondità delle giungle del Vietnam... e sembra proprio che sia il luogo dove Samantha Maxis viene tenuta prigioniera. Questa è la premessa per “Firebase Z”, il nuovo capitolo della saga dell'Etere Oscuro che metterà alla prova gli Operatori di Requiem in una nuovissima location con nuovi nemici, gameplay, meccaniche, una potentissima Arma straordinaria da scoprire, e molto altro. Scopri altro riguardo questa nuova esperienza, specialità Soda tombstone, nella nostra guida a “Firebase Z”, disponibile domani.

Parti avvantaggiato su Dead Ops Arcade 3 singolo con inizio avanzato

La furia di Mamma Gorilla è inarrestabile, ma se vuoi farla fuori troverai un grosso aiuto con la nuova modalità Dead Ops Arcade 3 singolo con inizio avanzato. In questa playlist, i giocatori solitari godranno di posizione iniziale avanzata in base a al round di checkpoint più alto raggiunto nella loro partita a Dead Ops Arcade 3 singolo. Ad esempio, in caso di sconfitta nel Round 7, il penultimo round nell'arena della giungla, la playlist con inizio avanzato partirà dal Round 5, ovvero il primo round nell'Arena della giungla. Se muori combattendo contro Mamma Gorilla, l'inizio avanzato ti riporterà al Round 61, ovvero il primo round della Mappa del boss, e via dicendo.

Per non sfavorire i giocatori che hanno già completato Dead Ops Arcade 3, tutte le statistiche, le classifiche e le sfide verranno disabilitati durante Inizio avanzato. L'obbiettivo “Di nuovo con Fidolina” però, può essere comunque completato, rendendo più facile per tutti aggiungere questo sfuggente trofeo al proprio profilo.

Nuova mappa Carneficina (esclusiva PlayStation): Express

I membri PlayStation di Requiem dovranno fare attenzione a non superare la linea gialla e a orde di non-morti nella nuova mappa Carneficina: Express. Segui la Sfera di etere oscuro in questa mappa classica mentre cerchi di liberare questa moderna stazione ferroviaria dagli zombi. Include nuove tipologie di nemici pronti a far deragliare la tua corsa all'oro.

Pensi di avere le carte in regola per sopravvivere a queste nuove minacce e per raccogliere nuove informazioni riguardo al misterioso Etere oscuro? Prendi il tuo partner e preparati alla Carneficina.

Maggiori dettagli nel negozio

Durante la Stagione 1 Ritemprata, gli operatori di Black Ops Cold War e Warzone potranno sfoggiare il loro arsenale con nuovi fortissimi bundle, skin e progetti stagionali, acquistabili nel negozio. Oggi stesso, il negozio verrà rifornito col bundle “Ammazza-zombi”, che contiene la leggendaria skin “Belligerante”, un'imponente bestia avvolta in maschera e armatura cremisi. Include anche i progetti per il mitragliatore leggendario “Dozer sanguinario”, e per il fucile d'assalto epico "Dozer cremisi".

La prossima settimana il negozio comincerà a venir rifornito di bundle a tema festivo, tra cui il “Pacchetto tracciatore: Anno del bufalo”, contenente i progetti per il fucile d'assalto “Bufalo d'oro” e il fucile tattico “Augx d'oro”, che sparano proiettili dorati. Aspettati anche di trovare il bundle “Ammiratore top secret”, perfetto per San Valentino, assieme al bundle “Capitan carnevale”, che dona a Baker un completino perfetto per il martedì grasso.

Prima della fine della stagione, i collezionisti di Maestria potranno pompare il proprio arsenale con il bundle Maestria “Rinnegato retro”. Basato sul successo dei lettori portatili di cassette negli anni '80, questo bundle include una mitraglietta Maestria con fuoco a raffica con walkman incorporato, oltre a cinque accessori che aiuteranno gli operatori ad alzare il volume durante la prossima infiltrazione.

Weekend con PE doppi in arrivo

Per celebrare la continuazione della Stagione 1, l'evento PE doppi sarà disponibile su Black Ops Cold War e Warzone su tutte le piattaforme e partire dal 5 febbraio fino all'8 febbraio, e gli operatori su PlayStation riceveranno un giorno extra di PE doppi oggi stesso, 4 febbraio. Che tu voglia lanciarti a Verdansk o Rebirth Island, salvare Samantha Maxis in “Firebase Z”, o demolire i tuoi avversari a Express, questo weekend è l'opportunità perfetta per sprintare verso il titolo di Maestro Prestigio, e verso la medaglia d'onore definitiva per la Stagione1: il livello 1000.

