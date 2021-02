Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Il fiume che ispirò Carducci, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Clitunno (3797 - 4637)

Curiosità: geograficamente questo fiume che ispirò il poeta Carducci scorre in territorio umbro. Lo si ritrova nei versi dello scrittore delle Odi Barbare. «Tutto ora tace, o vedovo C., tutto: de' vaghi tuoi delúbri un solo t'avanza, e dentro pretestato nume tu non vi siedi.»



