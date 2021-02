Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Praticano il volo a vela, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Aliantisti (37107 - 4637)

Curiosità: L'a. è chi pratica lo sport con l'aliante che non è altro che un aeromobile che si sostiene in volo grazie alla sua superfice alare. Gli alianti volano senza motore, per questo la definizione è praticano il volo a vela. Le ali infatti sfruttano le correnti d'aria come le vele delle barche. Oltre allo sport, questi mezzi sono usati anche per scopi militari per via della loro silenziosità.



