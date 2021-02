Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Melliflui, dolciastri, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Mielosi (37118 - 4637)

Curiosità: come si intuisce dalla soluzione per melliflui e dolciastri si indicano cose dolci, ma anche, non in questo caso, dolci tanto da essere sgradevoli al palato. Ovviamente il vocabolo deriva dal sapore del miele.

