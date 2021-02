Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Un quadro formato da personaggi reali in posa, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Tableau Vivant (37118 - 4637)

Curiosità: il vocabolo deriva dalla lingua francese e significa quadro vivente. Come dice la definizione può rappresentare un quadro formato da personaggi reali in posa. Non solo, infatti, questo termine si riferisce anche ad attori o modelli che interpretano immobili la scena di un dipinto famoso e che quindi sono un quadro vivente.

