Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Biasimare in pubblico, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Svergognare (37118 - 4637)

Curiosità: questo vocabolo si usa quando si biasima una persona davanti a tutti, in pubblico, rimproverandolo. Questo può accadere quando si rivelano davanti alla gente per strada, ad esempio, colpe o azioni compiute oppure in ambito lavorativo rivelando mancanze sul posto di lavoro.

