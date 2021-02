Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Città calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitanti, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Sibari (37129 - 4637)

Curiosità: la leggenda vuole che la mollezza degli abitanti di questa città abbia avuto origine da un vaticinio. Si raccontava che a S. si stava così bene che si poteva morire solo per scelta. La fama di mollezza poi è diventata di uso corrente corrente, tanto che l’aggettivo sibarìtico vuol dire esattamente «molle, lascivo».

