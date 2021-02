Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Un fondo pensionistico Inps per professionisti, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione: Gestione Separata (37129 - 4637)

Curiosità: questo tipo di fondo pensionistico dell'INPS è uni dei tanti fondi gestiti dall'istituto nazionale di previdenza sociale destinato ad erogare le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori atipici, autonomi con partita IVA o parasubordinati.



Altre Soluzioni :

Vedi anche : fondopensionisticoinpsprofessionisticruciverba