IL PRINCIPE CERCA FIGLIO - Trailer ufficiale e poster

Home » Social News » IL PRINCIPE CERCA FIGLIO - Trailer ufficiale e poster

Ecco il trailer ufficiale de Il principe cerca figlio su Prime Video dal 5 Marzo!

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

Il principe Louis compie 7 anni: Kensington Palace pubblica il bellissimo sorriso del principe sdentato

Il principe Louis festeggia oggi, 23 aprile, il suo settimo compleanno. Per l’occasione, Kensington Palace ha condiviso sui social una nuova immagine del terzogenito del principe William e della principessa Kate.

Principe Harry in visita a sorpresa in Ucraina: incontra i feriti al Superhumans Center di Leopoli

Il principe Harry ha compiuto una visita a sorpresa in Ucraina, recandosi presso il Superhumans Center di Leopoli, struttura specializzata nella riabilitazione di militari e civili feriti dalla guerra.

Il principe Harry lascia Sentebale dopo una disputa interna sulla governance

Il principe Harry ha annunciato le sue dimissioni da Sentebale, l'organizzazione benefica africana che ha co-fondato nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesotho in memoria della madre, la principessa Diana.