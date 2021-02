MASS EFFECT LEGENDARY EDITION DISPONIBILE A MAGGIO

Salva la galassia nella collezione aggiornata dellatrilogia di Mass Effect





Lo studio BioWare di Electronic Arts ha rivelato oggi che MassEffect Legendary Edition uscirà in tutto il mondo il 14 Maggio su PC tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox Onecon compatibilità futura su PlayStation5 e Xbox Series X|S. Mass Effect Legendary Edition presentail contenuto base per single-player e oltre 40 DLC, pacchetti di armi earmature di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 per rivivere la leggenda del Comandante Shepard in 4KUltra HD con HDR.

"È statoincredibile rivisitare le storie, i personaggi e i momenti iconici dellatrilogia di Mass Effect, migliorandol'esperienza per le piattaforme moderne, rimanendo sempre fedeli allo spiritodell'originale", ha affermato MacWalters, Project Director inBioWare di Mass Effect Legendary Editione autore primario della trilogia originale. "Rimasterizzare un videogioco,figuriamoci tre, è un'impresa enorme in quanto sono incluse oltre 100 ore dicontenuti. Tuttavia, volevamo farlo per i nostri fan e per la nuova generazionedi giocatori che entrerà nell’iconica storia di Shepard."

Mass Effect Legendary Editionoffrirà un'esperienza visiva migliorata con personaggi rimasterizzati e decinedi migliaia di textures in rilievo. Perfezionati gli shader e gli effettivisivi, illuminazione aggiornata e ombre dinamiche; volumetria e profondità dicampo migliorate aggiungono un nuovo livello di immersione. Anche i filmatipre-renderizzati sono stati aggiornati per far sì che ogni momento della storiasia ancora più d'impatto.

Il videogiocooriginale di Mass Effect presenta rinnovamenticompleti per la costruzione del mondo, con nuovi dettagli e l’aggiunta diprofondità a luoghi come Eden Prime, Ilos e Feros, che i giocatori esplorerannonel loro viaggio attraverso la galassia. MassEffect include una UI e interfacce aggiornate, oltre a una varietà dimiglioramenti della qualità di vita. Inoltre, il combattimento e l‘esplorazionesono stati modernizzati grazie a un perfezionamento della mira, e al controllodella squadra, manovrabilità di Mako e camere.

Mass Effect Legendary Editionpresenterà opzioni di creazione del personaggio unificate in tutti e tre ititoli ed è completa di una selezione perfezionata ed ampliata di opzioni percapelli, trucco e tonalità della pelle. L’aspetto predefinito di Shepardfemminile in Mass Effect 3 è oradisponibile nella creazione del personaggio in tutti e tre i titoli.

Mass Effect Legendary Edition èclassificato +18 PEGI ed è ora disponibile per il preordine su PC tramiteOrigin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One con futura compatibilità su PlayStation5 e Xbox Series X|S.

