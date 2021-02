Inter e FIFA21 insieme per il torneo Club Scouting Challenge su PS4

Tantissimi premi in palio per i primi quattro vincitori della competizione, tra cui PS5 Standard Edition e un’esperienza esclusiva con il coach del team eSports dell’Inter

Continua la collaborazione tra Sony Interactive Entertainment Italia e la squadra di calcio dell’Inter, questa volta nell’ambito degli eSports. Grazie a questa partnership, infatti, tutti gli appassionati di calcio potranno cimentarsi nel torneo FIFA 21 Club Scouting Challenge, organizzato da ESL Italia, in esclusiva su PlayStation4 (PS4).

Le iscrizioni sono aperte a partire da oggi, 1° febbraio 2021 e tutti i giocatori potranno sfidarsi in 4 Cup per proseguire il torneo e tentare di vincere moltissimi premi in palio. Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play (https://play.eslgaming.com/fi fa/playstation/fifa21-ps4/chal lenger/club-scouting/inter- team ), accedendo a compete.playstation.com oppure direttamente da PS4 accedendo a “Tornei” nella sezione “Eventi” della dashboard.

Ogni settimana si terrà una Cup: il calcio d’inizio della prima competizione è previsto per il 10 febbraio; il secondo appuntamento si terrà il 17 febbraio; la terza sfida il 22 febbraio e infine l’ultima Cup è fissata al 2 marzo.

Per ogni Cup verranno selezionati i migliori due giocatori che avranno accesso diretto alla finalissima del 10 marzo 2021: in quest’ultima occasione gli 8 finalisti dovranno affrontarsi e mettere in campo le migliori tecniche per uscire vittoriosi dal match e tentare di conquistare i primi posti della competizione.

Tantissimi premi in palio per i primi 4 finalisti che usciranno vittoriosi dai match del 10 marzo, in particolare:

Primo classificato : PS5 Standard Edition, una maglia Inter eSports , un’esperienza esclusiva con il coach Bas e una sfida con un pro player del team Inter eSports;

: Standard Edition, una , un’esperienza esclusiva con il e una del team Inter eSports; Secondo classificato : un abbonamento annuale PS Plus e una maglia Inter eSport ;

: un e una ; Terzo classificato : un abbonamento trimestrale PS Plus e un Oubick Cuffie Gaming Stereo targate F.C. Inter ;

: un e un targate ; Quarto classificato: un abbonamento trimestrale PS Plus.

