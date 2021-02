Xperia 5 II con tecnologia 5G è ora disponibile in versione rosa

Il pluripremiato Xperia 5 II potrà ora essere acquistato anche in versione rosa.

Aggiungendo un tocco di colore ai modelli nero, blu e grigio già disponibili, offre inedite modalità di espressione concentrate in uno smartphone fatto per adattarsi perfettamente al palmo di una mano e dotato di tecnologie premium per una fotografia, un gaming e un intrattenimento di livello superiore.

Sono ovviamente riproposte tutte le funzionalità esclusive per cui il modello ha ricevuto vasto consenso, come la tripla fotocamera con tecnologie prese in prestito dalla serie di fotocamere Alpha™ per avere tutta la velocità e la precisione necessarie a immortalare momenti magici, con una messa a fuoco superiore e un’esposizione impeccabile. La tecnologia 5G, la batteria ad alta capacità da 4.000 mAh per un’autonomia affidabile e il processore rapido, al servizio di prestazioni ottimali, sono abbinati a un design ricercato e comodo da maneggiare. Il display CinemaWide 21:9 da 6,1” consente di visualizzare film e videogiochi a schermo intero con una qualità spettacolare, mentre il refresh rate da 120 Hz è sinonimo di fluidità.

Le funzionalità includono:

Una fotocamera veloce che integra le pluripremiate tecnologie delle fotocamere serie Alpha, tra cui Real-time Eye AF per persone e animali, per ritratti sempre perfetti, e scatto continuo fino a 20 fps2 con autofocus continuo e calcolo di AF/AE 60 volte al secondo3 per cogliere gli attimi più imperdibili con una straordinaria messa a fuoco.

Registrazione di video in slow-motion con qualità 4K HDR e 120 fps, per la prima volta al mondo in uno smartphone, per catturare e riprodurre filmati in slow-motion fino a 5x se registrati a 24 fps, espandendo ulteriormente le possibilità espressive.

Display 21:9 CinemaWide 6,1” FHD+ HDR OLED, con un’accuratezza cromatica senza precedenti e modalità Creator “powered by CineAlta”.

con un’accuratezza cromatica senza precedenti e modalità Creator “powered by CineAlta”. Progettato per il gaming con refresh rate da 120 Hz6 e tecnologia Motion blur reduction da 240 Hz7 per azioni fluide, oltre a Touch scanning rate da 240 Hz5 e miglioramenti della risposta al tocco6 di circa il 35%6 rispetto al modello precedente (Xperia 5), per la massima precisione e velocità nelle fasi di gioco.

Connettività 5G di nuova generazione, piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 e potente batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida per garantire prestazioni veloci e ottimali.

Dimensioni ideali, che racchiudono le più recenti tecnologie Sony, tra cui la potenza del 5G, in un design ergonomico e compatto (L 68 mm x P 8 mm) perfetto da tenere in mano o in tasca.

Per un elenco completo delle specifiche, visitare il sito:

https://www.sony.it/ electronics/smartphone/xperia- 5m2

