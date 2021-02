San Valentino con la wishlist di Wiko - l'amore supera le distanze

In occasione di San Valentino Wiko, brand di telefonia franco-cinese, propone una serie di gadget hi-tech dalla lunga autonomia per celebrare l’amore. Accorciare le distanze dalla propria dolce metà in tutta sicurezza è possibile grazie alla tecnologia dello smartphone o degli altoparlanti con cui riprodurre la playlist del cuore e muoversi allo stesso “battito”.

Ecco tre idee regalo per un amore long lasting:

Sotto i 100 euro

Con, sistema di altoparlanti portatili, la colonna sonora di ogni storia d’amore rivive, bassi profondi e alti chiari e cristallini. Per una maggiore flessibilità d’utilizzo, gli altoparlanti possono essere facilmente combinati come, mentre i: per i più romantici e nostalgici l’atmosfera da jukebox è garantita! C’è di più,è possibile ascoltare la propria musica preferita per più di 8 ore e grazie al Bluetooth 5.0 WiShake Vibes è compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android.Design moderno e contemporaneo nell’elegante colorazione nera.

Disponibile in esclusiva sull’e-store Wiko: www.wikomobile.com

Y61 – L’amore è “una cosa semplice”

Grazie alla modalità Simple Mode anche l’utente meno esperto potrà utilizzare Y61 con estrema facilità e condividere il proprio amore in modo “smart”, organizzando in un’unica schermata le app preferite, le impostazioni e i contatti più cari. Grazie ad Android™ 10 Go Edition c’è ancora più spazio per archiviare tutti i ricordi più romantici, senza rinunciare a velocità e sicurezza. Inoltre, il display widescreen da 6” in formato 18:9 rende la visualizzazione delle immagini chiara e luminosa da ogni angolazione e il design ergonomico regala massimo comfort e maneggevolezza. Cuore pulsante di Y61è la batteria long-lasting da 3000 mAh perché le passioni così come l’amore non si devono spegnere (quasi) mai!

Per donare un tocco di raffinatezza Wiko lo consiglia nella nuance oro satinato.

Prezzo suggerito al pubblico: 89,99€

Inclusi nella confezione cover trasparente e film protettivo per il display.

Sotto i 150 euro

Wiko View5 – L’amore che sfida il tempo

Se è vero che l’amore non ha limiti e può superare tutte le distanze, i 5000mAh della batteria di View5 garantiscono fino a 3 giorni e ½ di autonomia con una sola carica certificati da SmartViser. Inoltre, il Full O display senza cornici in formato 20:9 con risoluzione HD+ e la Quad Camera da 48 MP con funzionalità AI saranno gli alleati perfetti per essere sempre (o quasi) “connessi” alla propria dolce metà. E con il tasto integrato Google Assistant sorprendere il partner non è mai stato così semplice e veloce!

Nella sua tonalità Peach Gold è l’ideale per i “natural born romantic”.

Disponibile sull’e-store Wiko al prezzo promozionale suggerito di 149,99€





