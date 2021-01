Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Terreno per la semina, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Arativo (Settimana Enigmistica 3699 - 4636)

Curiosità/Significato: quando si parla di un terreno a. si parla di una porzione di superfice terriera adatta a essere coltivata. E' un sinonio di seminativo e si oppone a un terreno pascolativo, adatto al pascolo degli animali.